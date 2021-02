Gotha: Feuerwehr muss Becken der Wasserkunst in Gotha auspumpen

Die Berufsfeuerwehr Gotha hat von 5 Uhr an am Freitag, dem 12. Februar einen Keller am Schlossberg ausgepumpt. Auch ein Becken der Wasserkunst war vollgelaufen und drohte zu vereisen.

Am Freitagmorgen, dem 12. Februar vor 5 Uhr wurde die Berufsfeuerwehr Gotha an das Gebäude Schlossberg 4 in der Gothaer Innenstadt gerufen. Dort war infolge der Kälte eine Trinkwasser-Hausleitung gebrochen. Mitarbeiter des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Gotha und Landkreisgemeinden stellten die Wasserzufuhr ab. Die Feuerwehrleute pumpen das Wasser aus dem Keller in die Kanalisation. Ein Becken der Wasserkunst ist vollgelaufen. Es musste leergepumpt werden, bevor das Wasser im Becken gefriert.

Bereits seit Mittwoch, dem 10. Februar 14 Uhr fährt auch die Linie 2 der Thüringer Waldbahn und Straßenbahn GmbH vom Hauptbahnhof zum Ostbahnhof wieder. Foto: Peter Riecke