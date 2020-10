Gotha: Figuren für die Pferdetränke

Auf ihrem Weg von der Gothaer Wasserkunst stadteinwärts machen viele Touristen Halt an der Pferdetränke, denn von hier aus haben sie einen grandiosen Blick zum Rathaus und oberen Hauptmarkt, der gegenwärtig umfassend wird. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter dem Denkmal Pferdetränke, dessen Balustrade zwar jeder als oberen Teil des Hauptmarktes wahrnimmt, aber nicht dessen Bedeutung kennt.

Dieses historische Denkmal soll nämlich im Zuge der Hauptmarkt-Sanierung ebenfalls neu gestaltet werden. Wie Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) bestätigte, wird auch die sogenannte Pferdetränke am oberen Hauptmarkt in den nächsten Wochen in die Kur genommen. Die steinernen Amphoren und Vasen wurden bereits entfernt und sollen auch nicht mehr auf der Balustrade ersetzt werden.

Denkmal soll Balkon der Stadtgeschichte werden

Im Gegenteil: Künftig werden die freien Plätze Figuren einnehmen, die das Denkmal zu einem Balkon der Stadtgeschichte aufwerten sollen. Die Kulturstiftung Gotha hatte sich anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens bereit erklärt, das Jubiläum wurde im vergangenen Jahr im großen Stil noch gefeiert, das Kunstwerk für die Bürger als sogenannte Wertschätzung gegenüber der Stadt zu finanzieren. Aus diesem Grund wurde Kontakt zu dem Hallenser Bildhauer Professor Bernd Göbel aufgenommen. Göbel ist in der Stadt kein Unbekannter mehr. Der 78-Jährige hatte 1991 das Denkmal für den Versicherungsgründer Ernst-Wilhelm Arnoldi auf dem Arnoldiplatz gestaltet. 2017 kam das Denkmal für Herzogin Luise Dorothea an der Wasserkunst dazu.

Bürgerdialog mit dem Künstler geplant

Die ersten Entwürfe zu den sechs Figuren konnte der Denkmalbeirat der Stadt bereits in Augenschein nehmen. Göbel erklärte, dass er den mutigen Gothaer Bürgern aus allen Jahrhunderten ein Denkmal setzen will. Als Thema greift er dabei auf die Tugenden der Menschheit nach Aristoteles zurück. Dabei handelt es sich um Gerechtigkeit (Mut), Klugheit (Glaube), Mäßigung (Hoffnung), Sanftmut (Liebe), Wahrhaftigkeit (Kunst) und die Hilfsbereitschaft (Fleiß). Die Bronzefiguren sollen auf den Sockeln der Sandsteinbalustrade aufgestellt werden. Des Weiteren kommen noch vier Würfel dazu, die historische Daten zur Stadtgeschichte aufzeigen. „Wir wollen die Bürger mit einbeziehen“, sagt Kreuch.

Aus diesem Grund soll ein Bürgerdialog am 20. November, um 14 Uhr vor der „Pferdetränke“ veranstaltet werden. An diesem Tag will Bildhauer Bernd Göbel seine Entwürfe nicht nur öffentlich vorstellen, sondern sich auch den Fragen der Gothaer Bürger stellen. Trotz Corona-Zeit hofft das Stadtoberhaupt auf eine rege Diskussion.

Pferdefuhrwerke machten an der Tränke halt

Die sogenannte Pferdetränke wurde im Jahre 1888 im Zuge der Neugestaltung und Neupflasterung des Hauptmarktes von Hugo Mairich entworfen. Eine entsprechende Bauinschrift ist noch heute über der Willy-Brandt-Gedenktafel zu lesen. Die Pferdetränke erinnert an seinen Vorgänger. So soll hier eine Schwemme gewesen sein, wo schwere Pferdefuhrwerke halt machten. Später befand sich eine umzäunte Grünanlage mit einer Löwenbrunnenfigur aus dem Jahre 1740 davor. 1939 wurde alles abgerissen. Bis 1998 zierte die Löwenfigur den Sockel des Gotthardbrunnens. Inzwischen ist der Löwe im Perthesforum eingelagert. Die sechs Steinvasen auf den Sockeln verschwanden bereits um 1940. Später wurden sie durch Sandsteinschalen und Amphoren ersetzt.