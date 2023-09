Gotha: Fragen an die Stadt vorab stellen

In der Gothaer Stadthalle findet am 24. Oktober die nächste Einwohnerversammlung statt.

Gotha. Gotha lädt zur Einwohnerversammlung ein.

Die nächste Einwohnerversammlung für alle Stadtteile und für alle Ortsteile der Stadt Gotha findet am Dienstag, dem 24. Oktober, von 18 bis etwa 19.30 Uhr in der Stadthalle Gotha, Schützenplatz 1, statt. Das kündigt die Pressestelle der Stadtverwaltung an.

Einwohner der Stadt Gotha und der Ortsteile könnten Anfragen bis spätestens zum Dienstag, dem 10. Oktober, schriftlich bei der Stadtverwaltung Gotha, Büro des Oberbürgermeisters, Hauptmarkt 1, 99867 Gotha, einreichen. Anfragen könnten aber auch per E-Mail an ortsteile@gotha.de oder per Fax an 03621 222 409 übermittelt werden.

Einwohnerversammlung der Stadt Gotha am 24. Oktober um 18 Uhr in der Stadthalle Gotha, Schützenplatz 1.