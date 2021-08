Gotha: Für 20 Fahrten gibt es Geld für guten Zweck

Für 20 Krankenfahrten will Frank Brühl (rechts) vom Falcon Fahrservice Gotha 100 Euro an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz spenden. Hospizmitarbeiter Felix Kalbe ist begeistert von der Aktion.

Gotha. Für 20 Krankenfahrten mit dem Falcon Fahrservice will Geschäftsführer Frank Brühl aus Gotha 100 Euro an das Kinderhospiz überweisen.

Das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz will der Gothaer Frank Brühl mit einer ausgefallenen Aktion unterstützen. Der Unternehmer, der seit Januar diesen Jahres Krankenfahrten für behinderte Menschen anbietet, hat dazu eine besondere Stempelkarte ins Leben gerufen.

„Wir wollen für 20 vermittelte Krankenfahrten 100 Euro an das Kinderhospiz spenden“, erklärt Geschäftsführer Frank Brühl vom Falcon Fahrservice Gotha. Den Bereich Krankenfahrten will Brühl jetzt noch weiter ausbauen. „Wir bieten weder Rettungsfahrten noch Krankentransporte an, dafür sind andere da“, sagt Brühl. Zudem hätten seine drei Fahrzeuge nicht die Ausstattung dafür. Täglich seien er und sein Mitarbeiter im Landkreis unterwegs. Von Gotha nach Fischbach, Georgenthal und Waltershausen bis hin nach Mechterstädt sind seine Fahrzeuge unterwegs – holen und bringen die Kunden zu notwendigen medizinischen Terminen ins Krankenhaus, Hausarzt oder zur Dialyse. Insgesamt kommen im Durchschnitt 300 Fahrkilometer zusammen, so Frank Brühl.

In den nächsten Tagen will Brühl Flyer und Stempelkarten für die Aktion in den Arztpraxen im Landkreis verteilen lassen, um die Spendenaktion ins Rollen zu bringen.