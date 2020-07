Gotha: Fußgänger von Auto erfasst und eingeklemmt

Die Gothaer Berufsfeuerwehr hat am Montagvormittag einen Fußgänger gerettet, der im Kreuzungsbereich Gotthardstraße / Friedrichstraße unter ein Auto geraten war. Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Bei der Einfahrt in die Gotthardstraße habe aus bisher noch ungeklärter Ursache eine Autofahrerin mit ihrem Wagen den Fußgänger erfasst. Der sei unter dem Fahrzeug eingeklemmt worden. aber noch ansprechbar und weitestgehend ohne Schmerzen gewesen. Ein Augenzeuge leistete bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte Hilfe, wie Einsatzleiter Andreas Ritter berichtet. Mit einem hydraulischen Rettungsgerät sei der Wagen angehoben worden. Der Verunglückte konnte befreit, an den Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden. Die Autofahrerin habe zwar einen Schock erlitten, musste aber dann nicht mit ins Krankenhaus, berichtet Brandoberamtsrat Ritter weiter. Nach etwa einer halben Stunde sei der Einsatz für die Feuerwehr beendet gewesen. Die Polizei ermittle nun zur Unfallursache.