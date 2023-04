Gotha gedenkt der Unfall-Toten

Vorm Gothaer Rathaus ist Trauerflor geflaggt. Die Stadt gedenkt der sieben Menschen, die vergangenen Samstag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B247 bei Bad Langensalza ums Leben kamen, darunter ein Gothaer Bürger. Seiner wird Karfreitag in Gotha-Boilstädt in einem Gottesdienst gedacht.

Gotha gedenkt der Toten, die vergangenen Samstag bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 247 bei Bad Langensalza ums Leben gekommen sind. Unter den sieben Toten ist ein Gothaer Bürger. Die Stadt Gotha hat Trauerbeflaggung an den Rathäusern gehisst. Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) werde am zentralen Gedenkgottesdienst in Mühlhausen sowie in einer Andacht am Karfreitag in Gotha-Boilstädt teilnehmen. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) spricht im Namen der Stadt den Angehörigen und Trauernden für diesen tragischen Verlust sein Mitgefühl aus.