Noch bis spätestens Ende November soll in der Ohrdrufer Straße in Gotha gebaut werden. Solange bleibt der Fußweg vom Parkplatz Tierpark aus bis kurz vor dem Abzweig zur Mittelhäuser Siedlung auf der Ostseite der Straße ein Stück auf die Fahrbahn verlegt, mit Bauzäunen separiert und damit die Fahrbahn der B 247 eingeengt.

Die Arbeiten seien nötig, um die marode Oberfläche des Fußweges wieder in Ordnung zu bringen, teilt das Tiefbauamt mit. Der Fußweg ist dort auch für Radfahrer freigegeben. Auch dafür sei eine intakte Oberfläche wichtig, heißt es. Die bisher mitten im Fußweg stehenden Masten der Straßenbeleuchtung werden versetzt und mit modernen LED-Leuchten versehen.

Am Bauen beteiligen sich auch die Stadtwerke. Sie verlegen bisher oberirdisch an Holzmasten geführte Stromleitungen unter die Erde. Für Radfahrer geht es nach der Fertigstellung auf gutem Untergrund über die Ohrdrufer Straße an der Kaserne entlang bis nahe an den Verkehrskreisel Am Luftschiffhafen/Günthersleber Straße. Dann hat der Radweg eine Lücke und beginnt erst wieder auf Höhe Töpfleben parallel zur Landesstraße 1045 nach Günthersleben. Doch ist es möglich, auf der Nordostseite des Tierparks zu fahren.