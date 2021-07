Die Arbeitsgruppe Depression in Gotha hat sich im vergangenen Jahr gegründet. Jetzt gab es einen Tag der offenen Tür in der Begegnungsstätte am Brühl mit Fachbereichsleiter Dietmar Elsner, Vereinsvorsitzende Susanne Elsner, Anja Drankowski vom Landesverband Ex-In, Genesungsbegleiterin Julia Feter und Frank Petter, Vorstand TLPE (von links).