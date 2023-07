Gotha: Gesprächskreis zur Geschichte

Gotha. Limus-Zukunftsschmiede lädt zur Diskussion über die DDR ein.

Einen Gesprächskreis zur Aufarbeitung unserer Geschichte und Biografie bietet die Limus-Zukunftsschmiede in Gotha, Langensalzaer Straße14, am 19. Juli von 17 bis 18.30 Uhr unter der Leitung von Andreas Benkert ein. Das teilt der Verein Limus-Zukunftsschmiede mit. Woran ist die DDR gescheitert ? Wie geht es Menschen, die in der DDR geboren wurden und aufgewachsen sind? Was stärkt uns von damals und welche Belastungen sind da? Welche Geschichten möchten schon lange erzählt werden? Diese Fragen sollen diskutiert werden. Es werde Wert auf eine achtsame Kommunikation gelegt. Eine Teilnahme sei auf Spendenbasis möglich.

Anmeldung bis zum 17. Juli per E-Mail an andreas.benkert@limus-zukunftsschmiede.de