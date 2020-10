Gotha: Gitarre und Kontrabass im Duett

Es war eines derjenigen Sinfoniekonzerte der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach, das unweigerlich im Gedächtnis bleiben wird. Die einzelnen aufgeführten Werke unter dem Motto „Tradition und Moderne“ waren dabei nicht in sich einem dieser Pole zuzuordnen, sondern vereinten durch ihre Anlage moderne und klassische Ansätze, ohne dabei die Zuhörer zu überfordern.

Von der tschechischen Komponistin Sylvie Bodorová (geboren 1954) waren zu Beginn zwei Sätze aus dem „Concierto del Estio“ („Sommerkonzert“) für Gitarre und Streichorchester zu hören. Chefdirigent Markus Huber und die Philharmoniker begleiteten mit faszinierender Souveränität die slowakische Solistin Miriam Rodriguez Brüllová. Zarte Gitarrentöne lagen zunächst über dem von den stark besetzten Streichern in den Raum gesetzten Klangteppich. Der zweite Satz fesselte mit heftigen, von einer Bongo-Trommel akzentuierten Rhythmen im Orchester, denen die Gitarre in wildem Spiel folgte. Reicher, langer Beifall war der Dank dafür.

Der zweite Solist des Abends Roman Patkoló, ebenfalls aus der Slowakei stammend, überraschte auf seinem Kontrabass mit dem ursprünglich von dem Rumänen Angheluș Dinicu (1838-1905) geschaffenen Stück „Ciocârlia“ („Die Lerche“).

Dieses wurde von dem Finnen Jarkko Riihimäki bearbeitet, von Patkoló um einen langsamen Satz ergänzt und mit dem neuen Titel „Balcony Nightingale“ („Nachtigall auf dem Balkon“) versehen. Dem ins Ohr gehenden ersten Teil folgten überschäumende Zigeunerrhythmen des Solisten, pointiert untermalt von Solobassist Andreas Recknagel und höchst engagiert vom Orchester mitgetragen. Jubelnder Beifall des Publikums belohnte auch hier eine außergewöhnliche Leistung.

Wortschöpfung Bruromano stammt von Komponistin Sylvie Bodorová

Igor Stravinsky (1882-1971) schuf mit dem Ballett „Apollon musagète“ („Apollo, Führer der Musen“) eine durchsichtige Musik, bei der sich die Instrumentalsolisten der einzelnen Streichergruppen in der Ouvertüre und den weiteren neun Teilen stets auch in kammermusikalischer Besetzung auszeichnen konnten. Facettenreich ließ Markus Huber die verschiedenen Variationen erklingen, bei denen es melodiöse wie auch kräftig auftrumpfende Sätze gab. Am Ende standen leise verklingende Töne, wie um den entschwindenden Abgang Apollos mit den Musen zu schildern. Umso stürmischer war auch hier der Applaus des Publikums im Gothaer Kulturhaus.

Die Wortschöpfung „Bruromano“ stammt von der Komponisten Sylvie Bodorová. In diesem dreiteiligen Werk, Anfang 2020 uraufgeführt und zum ersten Mal in Deutschland gespielt, hatten sich Miriam Rodriguez Brüllov´und Roman Patkoló zu einem Duo vereint. Der singende Kontrabass, vielleicht ein bisschen zu kräftig eingestellt, und die Gitarre mit ihren Einwürfen, aber auch wie im Zwiegespräch mit dem solistischen Partner, hatten erneut in dem überlegen begleitenden Streichorchester unter Hubers Leitung bis hin zum wirbelnden Finale verlässliche Partner.

Als Zugabe brachten Brüllová und Patkoló den „Song From a Secret Garden“ („Lied aus einem geheimen Garten“) des Norwegers Rolf Løvland (geboren im Jahr 1955), der noch am selben Nachmittag von Brüllová für die beiden Instrumente eingerichtet worden war, der wunderbare Abschluss eines denkwürdigen Konzertes.