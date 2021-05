Gotha: Gleise werden repariert

Gotha. Vom 7. bis 11. Juni werden zu nächtlicher Stunde die Gleise in der Gothaer Gartenstraße repariert.

Die in der Gothaer Gartenstraße verlaufenden Gleise der Thüringer Waldbahn und Straßenbahn sollen repariert werden. Die Bauarbeiten finden laut Angaben der Pressestelle der Stadtverwaltung in der Zeit vom 7. bis voraussichtlich 11. Juni statt. Vorwiegend sollen die Reparaturarbeiten an den Gleiskörpern in den Abend- und Nachtstunden vorgenommen werden.

Betroffen ist dabei der Bereich zwischen Hersdorfstraße und Remstädter Straße und zwar von 19 bis 4.30 Uhr. Während der Arbeitszeit wird die linke Fahrspur zwischen der Fußgängerampel und der Remstädter Straße für den fließenden Verkehr gesperrt. Außerhalb der Arbeitszeit wird die Einschränkung auf das zwingend erforderliche Maß zurückgebaut.