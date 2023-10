Gotha: Gottesdienst gegen Einsamkeit

Gotha. Augustinerkirche Gotha will mit Alltagsthemen auch Konfessionslose ansprechen

Einsamkeit hat hat viele Gesichter. Sie macht Menschen zerbrechlich, sie muss nicht aussichtslos sein. Das soll beim nächsten Themen-Gottesdienst in der Augustinerkirche Gotha beleuchtet werden, in Worten, Stille und Musik. Dazu lädt Pfarrerin Angela Fuhrmann ein – auch Konfessionslose.

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag, 8. Oktober, zu ungewöhnlicher Zeit: 17 Uhr. Neben üblichen Gottesdiensten am Sonntagvormittag bietet die Kirchgemeinde im wieder Andachten, Feiern außer der Reihe an. Etwa zu Vollmond oder wie diesen Freitag Rollstuhl-Reden.