Gotha-Gutschein mit Adventskalender

Trotz laufender Bauarbeiten am Hauptmarkt kann im Advent in der Gothaer Innenstadt eingekauft werden. Dafür werben Stadt, Gewerbeverein und Kultourstadt

Einen Gotha-Gutschein-Adventskalender bringen jetzt Stadt, Gewerbeverein und die Kultourstadt am Montag, 30. November unter die Leute. Er soll mit dazu beitragen, die Gewerbetreibenden der Stadt zu unterstützen und Kunden zum Kauf von Geschenken in den Geschäften zu animieren. Der Weihnachtskalender im Postkartenformat hat eine Auflage von 2.500 Stück. Diesen gibt es ab 30. November kostenfrei in allen teilnehmenden Annahmestellen des Gotha Gutscheins, zu finden unter www.gotha-gutschein.de.