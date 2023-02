Gotha hat niedrigsten Schuldenstand seit 30 Jahren

Der Hauptmarkt in Gotha erstrahlt seit vergangenem Jahr in neuem Glanz: Die Gesamtbausumme von rund neun Millionen Euro ist zu 80 Prozent gefördert worden.

Gotha. In zehn Jahren sind knapp 28,4 Millionen Euro Schulden getilgt worden. Pro-Kopf-Verschuldung in Gotha liegt nun bei 270 Euro.

Die Stadt Gotha verzeichnet den niedrigsten Schuldenstand seit 30 Jahren. Wie der hauptamtliche Beigeordnete für Finanzen und Bildung, Peter Leisner (SPD), am Donnerstag mitteilt, konnte die Stadt in den vergangenen zehn Jahren etwa 28,4 Millionen Euro Schulden tilgen. Damit sinkt die Pro-Kopf-Verschuldung in Gotha auf 270 Euro je Einwohner. Zum Vergleich: 2012 waren es noch 891 Euro.

Das vergangene Haushaltsjahr hatte mit einem Schuldenstand von etwa 14,4 Millionen Euro begonnen. In 2022 erfolgte weder eine Neuaufnahme eines Darlehens noch eine Umschuldung eines laufenden Darlehens. Durch die Tilgung von knapp 2,2 Millionen Euro ergab sich zum Jahresende 2022 ein Schuldenstand von nunmehr knapp 12,1 Millionen Euro und damit eine Pro-Kopf-Verschuldung von 270 Euro. Diese sei im Vergleich zum Vorjahr um 48 Euro je Einwohner gesunken.

Bis zum Ende des Jahres sollen weitere 2,2 Millionen Euro Schulden getilgt sein

Für den Schuldendienst wurden 2022 insgesamt knapp 2,4 Millionen Euro eingesetzt, darunter etwa 165.000 Euro für Zinsen. Bis zum Jahresende 2023 sollen planmäßig weitere 2,2 Millionen Euro getilgt werden.

„Im Vergleich zu anderen Gemeinden im Kreis, aber auch zum Land Thüringen stehen wir sehr gut da. Diese Entwicklung soll sich auch in Zukunft fortsetzen“, betonte Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Um künftig jedoch weitere große Investitionen umsetzen zu können, darunter beispielsweise die Sanierung des Hauptbahnhofes, sei jedoch eine Kreditaufnahme notwendig, merkte Leisner an.

So sei im Haushalt 2023 eine Kreditermächtigung von knapp 4,3 Millionen Euro vorgesehen, die ausschließlich zukunftsträchtigen Maßnahmen vorbehalten sei und nicht für die Deckung laufender Kosten eingesetzt werde. Wird dieser Kreditrahmen in Anspruch genommen, steigen die Schulden zum Jahresende 2023 wieder auf knapp 16 Millionen Euro.

„Erst der strikte Schuldenabbau und der mittlerweile niedrige Schuldenstand ermöglichen es uns, dass wir in die Zukunft der Stadt investieren können“, sagte Kreuch und erinnerte in diesem Zusammenhang an die bereits getätigten Investitionen, darunter in die Stadtbibliothek „Heinrich Heine“, in das Perthesforum, in den Straßenbau oder aber in die Sanierung des Hauptmarktes.

Auch in 2023 stehen neben der Sanierung des Hauptbahnhofes zahlreiche Maßnahmen zur Aufwertung der Gothaer Innenstadt auf dem Programm. So wird unter anderem in eine zentrale Prachtstraße investiert: das letzte Teilstück der Friedrichstraße vom Arnoldiplatz bis zur Gotthardstraße soll erneuert werden.