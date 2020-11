Mit der am 2. November in Kraft getretenen Thüringer Pandemieverordnung mussten auch Schloss Friedenstein und die dazugehörigen Einrichtungen schließen. Als Mittel zur Bildung dürfen sie jedoch bald wieder öffnen. Auf Schloss Friedenstein und im Herzoglichen Museum werden ab 19. November zweimal wöchentlich Führungen angeboten.

„In Absprache mit dem Landratsamt Gotha freuen wir uns, als Bildungseinrichtung dennoch einen Beitrag zum öffentlichen Leben in Zeiten der Pandemie leisten zu können“, heißt es dazu aus der Stiftung. Pointierte Kurzführungen sollen Wissen zu Kunst der Reformation, des Barocks und der Aufklärung anhand originaler Meisterwerke vermitteln. Auch Touren durch die herzoglichen Gemächer sollen zur Wissensaneignung beitragen.

Die Teilnahme an den Führungen ist kostenfrei, erfordert jedoch eine Voranmeldung. Angeboten werden donnerstags und samstags außer am 26. Dezember 15-minütige Touren durch Schloss und Museum zur Erwachsenenbildung. Um 11 Uhr geht es los mit der Kunst der Reformation, gefolgt von der Kunst der Aufklärung ab 11.45 Uhr. Treffpunkt ist der Seiteneingang des Museums. 13.15 Uhr startet eine Tour zur Kunst des Barocks an der Hauptkasse des Schlosses. Es schließt sich jeweils eine Diskussionsrunde von weiteren 15 Minuten an. Zudem bietet die Stiftung Schulen, Universitäten und ähnlichen Einrichtungen die Möglichkeit, digital ins Gespräch zu kommen. Zu Themen wie Museumsarbeit, barockes Universum oder Aspekten aus Kunst, Geschichte und Natur informiert die Stiftung kostenlos. Anfragen sind per E-mail an: mauny@stiftung-friedenstein.de zu senden.

Für die Führungen kann man sich bis zum Vortag anmelden unter Telefon: 03621/8234502 oder per E-Mail an: pleil@stiftung-friedenstein.de sowie im Museumsshop, der donnerstags bis samstags von 10 bis 15 Uhr öffnet.