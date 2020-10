Gotha: Hilfen zur Berufswahl übergeben

In der 10 b der Regelschule „Conrad Ekhof" begann am Montag, dem 5. Oktober 2020 die Verteilung der Broschüren „Ausbildungs-Navi". Hinter den Schülern hier die Akteure Wigbert Kraus, Onno Eckert, Detlef Rommert, Heiko Schüler und Bernhard Schuchert.

„Ausbildungs-Navi“, so heißt eine grafisch aufwendig gestaltete Broschüre im Umfang von 135 Seiten, die seit Montag, dem 5. Oktober an die Zehntklässler der Regelschulen im Landkreis Gotha übergeben wird. Der Auftakt war am Montag in der Klasse 10 b der Regelschule „Conrad Ekhof“ in der Gothaer Wilhelm-Bock-Straße 18. Als, wie er selbst sagte, Botschafter der Sache war dazu auch Landrat Onno Eckert (SPD) gekommen. Er hat das Vorwort zur Broschüre geschrieben.