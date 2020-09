Gotha: Kammer zeichnet Prüfer aus

Gotha. 1800 Prüfer der Industrie- und Handelskammer Erfurt nehmen jährlich etwa 10.000 Prüfungen ab. Dafür sollen sie am 22. September geehrt werden.

Das Regionale Service-Center Gotha der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt will am Dienstag, 22. September Prüfer der Aus- und Weiterbildung für ihr 20-jähriges ehrenamtliches Engagement auszeichnen. Jährlich nehmen rund 1800 Prüfer der IHK Erfurt etwa 10.000 Prüfungen in 170 Ausbildungs- und 38 Fortbildungsberufen ab. „Als wichtiger Teil der beruflichen Bildung bereiten die Ehrenamtlichen Prüfungen vor, führen sie durch und bewerten sie.

Diese Tätigkeit ist für unseren Wirtschaftsstandort unentbehrlich, denn ohne Prüfungen kein Fachkräftenachwuchs“, erklärt Anja Wolf, Leiterin des Regionalen Service-Centers Gotha. Die Prüfer stünden zum Teil seit Jahrzehnten für die hohe praxisbezogene Qualität der Aus- und Weiterbildung.