Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gotha: Im Stil der 20er Jahre bewegt

Charleston und an andere Tänze werden für die „Great Gatsby Gala – Das Event im Stil der goldenen 20er“, in der Tanzschule Duparré in der Erfurter Straße in Gotha geübt. Die Gala beginnt am 28. März jubiläumsgemäß 20.20 Uhr. Eingeladen seien auch Nichttänzer, die Freude an gepflegter Atmosphäre haben, heißt es. Um gepflegtes Outfit, am liebsten im Stil der 20er Jahre, werde gebeten. Beim Kartenverkauf ist die Innenstadt solidarisch. Verkauft wird im Kaufhaus Moses und im Multimediastore in der Mönchelsstraße.