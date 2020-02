Gotha ist Schlusslicht im grünen Tramverkehr

Seit Januar 2020 nutzen die Geraer Verkehrsbetriebe ausschließlich Ökostrom. Schon seit 2010 fahren Erfurter Straßenbahnen mit der grünen Energie und seit 2013 die Bahnen in Jena. Gotha hingegen ist als fünftgrößte Stadt Thüringens Schlusslicht beim Einsatz von erneuerbarer Energie im Öffentlichen Personennahverkehr. Preisdruck und fehlende Angebote seien Gründe dafür, sagt Karl-Heinz Koch, Geschäftsführer der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn. „Wir fahren ja umweltfreundlich“, betont Koch.

Fehlende Angebote für Ökostrom

Im Gegensatz zur Straßenbahn werden die Busse im Landkreis von Verbrennungsmotoren angetrieben. Ökostrom nutzen zu können, sei in Gotha jedoch eine Kostenfrage: Würden man darauf umsteigen, müssten die Zuschüsse vom Landkreis steigen. Allein durch seine Einnahmen kann sich das Verkehrsunternehmen nicht finanzieren. Bei den Ausschreibungen müsse man deswegen immer den niedrigsten Preis erzielen, erklärt der Waldbahn-Chef.

Karl-Heinz Koch ist Geschäftsführer der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn Gotha. Foto: Alexander Volkmann / Archiv

Dabei fehle es auch an Ökostrom-Angeboten von Erzeugern, sagt Karl-Heinz Koch. Die Auswahl an Anbietern sei nicht groß. Derzeit werden die Bahnen durch die Stadtwerke und mit Energie aus kleineren Abnahmestelle angetrieben. „Der normale Strommix besteht ja auch zu einem Teil aus Ökostrom“, schildert Koch.

Bergabwärts wird Bremsenergie genutzt

Der Anteil erneuerbarer Energie in der Zusammensetzung eines Stromtarifs entscheidet darüber, ob es sich um Ökostrom handelt oder nicht. Doch darin kann trotzdem Energie aus fossilen Brennstoffen wie Braunkohle stecken: In Deutschland wird alles als Ökostrom akzeptiert, was mindestens zur Hälfte aus erneuerbaren Energien, wie Windenergie, Bioenergie, Solarenergie, Hydroenergie und Geothermie, stammt. Die andere Hälfte soll aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen kommen, die die Wärme von der Stromerzeugung mit Brennstoffen nutzt. So sieht es der Bundesverband Erneuerbare Energie. Geschützt ist Ökostrom als Begriff in Deutschland nicht.

An Ideen, den Straßenbahnverkehr umweltverträglicher zu machen, mangelt es dem Gothaer Unternehmen nicht. So sollten auf dem Dach des Depots in der Waltershäuser Straße Photovoltaikanlagen Solarstrom erzeugen, mit dem die Bahnen angetrieben werden sollten. Doch dafür stehe die Halle ungünstig und mit dem Brandschutz wäre es auch nicht zu vereinbaren gewesen, erklärt Karl-Heinz Koch. Immerhin ihre Bremsenergie können die Straßenbahnen nutzen. Beim Bergabfahren wird die Kraft aufgefangen und wieder ins Netz eingespeist.

Veralteter Fuhrpark

Zwei Millionen Fahrgäste hat die Thüringer Waldbahn und Straßenbahn 2019 gezählt, berichtet ihr Geschäftsführer, und die Zahlen steigen. Am Tag fahren bis zu zwölf Bahnen der insgesamt 21 im Fuhrpark gleichzeitig. Ziel sei laut Koch in Zukunft, die Bahn von Gotha bis Bad Tabarz im 30-Minuten-Takt fahren zu lassen. Mit dem 2022 in Kraft tretenden Nahverkehrsplan könnte das gelingen, doch bewilligt sei die neue Taktung bisher noch nicht.

Während mit der ältesten Bahn noch ein Modell von 1921 unterwegs ist, ist die neuste immerhin 29 Jahre alt. Zwar seien die Züge langlebig, doch Karl-Heinz Koch betont: „Wir sind der einzige Straßenbahnbetrieb in Thüringen, der noch keine Neufahrzeuge bekommen hat.“ Zwei Niederflurwagen, die den barrierefreien Einstieg ermöglichen, hat das Unternehmen 2018 gebraucht aus der Schweiz erworben. Neuanschaffungen würden mehrere Millionen Euro kosten.