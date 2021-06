Gotha: Jetzt für Workshops beim Art der Stadt anmelden

Gotha. Der Verein Art der Stadt kündigt zwei Workshops an. Den Preis entscheiden die Teilnehmenden.

Der Verein Art der Stadt bietet wieder Aktivitäten in Präsenz an. So leitet Lena Lux am Samstag, 3. Juli, 10 bis 16 Uhr, im Workshop „Widerständige Körper zwischen Performance und Aktivismus“ an, mit Spielen, Bewegungen, Diskussionen und Performance dem Thema Widerstand auf die Spur zu kommen.

Teilnehmen können bewegungsfreudige Menschen ab 16 Jahren. Die Teilnehmenden bezahlen – je nach eigener Entscheidung – zwischen 15 und 60 Euro Gebühr. Interessierte melden sich per E-Mail unter lebendigezukunft@artderstadt.de.

Von 20. bis 22. August findet die „Praxiswerkstatt lebendige Zukunft“ statt, für die man sich jetzt bis 30. Juli anmelden kann. Am Freitag, 20. August von 19 bis 21.30 Uhr, Samstag von 9 bis 21 Uhr und Sonntag von 9.30 bis 11.30 Uhr sammeln Gerald Hüther und Bärbel Benkert mit den maximal 15 Teilnehmenden Konzepte für ein lebendiges Gotha. Konkrete Ideen sollten zuvor schriftlich erläutert werden, inklusive zwei Sätzen zur eigenen Person. Der Workshop findet im Garten der Zukunftsschmiede in Gotha, Langensalzaer Str. 14 statt. Für die Teilnahme können zwischen 40 und 90 Euro bezahlt werden.

Anmeldung für die Praxiswerkstatt unter kontakt@neues-in-stille.de