Gotha. Das Ordnungsamt in Gotha geht bei ungültigen Scheinen nun härter vor.

Gotha: Jetzt Parkausweis verlängern

Wer in Gotha mit einem Bewohnerparkausweis parkt und diesen hat ablaufen lassen, hatte zuletzt Glück: Weil das Bürgerbüro durch die Corona-Pandemie zeitweise geschlossen oder nur eingeschränkt geöffnet war, duldete das Ordnungsamt ungültige Parkausweise. Doch damit ist jetzt Schluss.

Die Stadtverwaltung Gotha weist darauf hin, dass Parkausweise nun schnellstens verlängert oder neu beantragt werden sollten. Zu diesem Zweck wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten. Die Ordnungsbehörden hatten zuletzt viele ungültige Ausweise gezählt.

Das Bürgerbüro am Ekhofplatz 24 in Gotha ist erreichbar unter Telefon: 03621/222402 oder 222405 sowie per E-Mail unter buergerbuero@gotha.de.