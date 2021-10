Gotha: Jetzt Schuhkartons mit Geschenken packen

Gotha. Die Päckchen werden im Bürgerbüro von Matthias Hey in Gotha gesammelt. Folgendes sollte beim Packen beachtet werden.

Um Kinder in Krisengebieten zu Weihnachten zu erfreuen, sammeln der Gothaer SPD-Landtagsabgeordnete Matthias Hey und sein Team von nun an wieder Geschenke im Bürgerbüro am Hauptmarkt 36 in Gotha. Bis Montag, 15. November, können Pakete für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ abgegeben werden.

„Jedes Päckchen ist hochwillkommen“, sagt Matthias Hey über die internationale Sammelaktion. Als Inhalt werden Kleidung wie Mütze, Schals, Handschuhe und Socken, aber auch Hygieneartikel wie Zahnbürste und Kamm, sowie Spielzeug und Schulartikel wie Buntstifte und Schreibblöcke empfohlen, die viele Kinder dringend benötigen. Auch Süßigkeiten dürfen für die kleinen Empfänger eingepackt werden.

Zuvor sollte entschieden werden, ob der Weihnachts-Schuhkarton für einen Jungen oder ein Mädchen bestimmt sein soll, so Hey. Die weitere Logistik wird dann vom Bürgerbüro übernommen. Die Geschenke sollen noch pünktlich zum Fest bei den Kindern eintreffen.

Bereits jetzt dankt Matthias Hey allen, die sich an der Aktion beteiligen. Er klärt weiterhin über die Aktion auf, entweder persönlich im Bürgerbüro am Telefon.

Mehr Informationen unter Telefon: 03621/73 32 16