Gotha: Katze Paula braucht einen neuen Menschenfreund

Dieser junge Kanarienvogel flog in Gotha-West umher.

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Die Katze musste abgegeben werden, ein Kanarienvogel wurde in Gotha eingefangen.

Heute werden Senioren gesucht, die der Seniorin Paula ein neues Zuhause geben möchten. Paula lebte bis Juni 2021 mit ihrem Frauchen allein in einer Wohnung. Leider musste ihr Frauchen in ein Pflegeheim und konnte Paula nicht mit nehmen. Für beide sicher ein sehr schmerzlicher Schritt, denn Katze Paula gefällt es in der „Arche Noah“ gar nicht. Sie sehnt sich nach der Ruhe, die sie mit ihrem Frauchen allein genießen konnte.

Paula wurde 2009 geboren und kam später in die „Arche Noah“. 2018 wurde sie von ihrem Frauchen adoptiert. Die beiden hatten es sich bestimmt gemütlich miteinander eingerichtet, denn Paula liebt die Ruhe. Dass die Bewegung allerdings etwas wenig war, kann man an ihrer Figur sehen, sie ist etwas übergewichtig. Deshalb bekommt Paula jetzt Diätfutter, damit sie wieder etwas sportlicher wird. Sie kennt keinen Freigang und war nie für längere Zeit allein zu Hause.

Also werden für Paula Menschen gesucht, die auch schon ihren Ruhestand genießen. Es muss nicht zwingend eine Einzelperson sein, aber eine Familie mit Kindern wäre zu stressig für die ältere Katzendame. Ein ruhiges neues Zuhause mit einem Ehepaar oder einer Bezugsperson wären ideal für Paula. Schlimm wäre es für die ruhige Katze, wenn sie ihre letzten Jahre in der „Arche Noah“ verbringen müsste. Denn durch die vielen Tiere dort würde sie immer gestört, es wäre aus mit der Gemütlichkeit. Deshalb braucht die schöne, ältere Katzendame unbedingt neue Menschen mit großem Herzen.

Zum Schluss stellen wir noch einen Kanarienvogel vor, der in Gothas Böhner- und Bendastraße gesichtet und schließlich eingefangen wurde. Es scheint noch ein sehr junger Vogel zu sein, der noch nicht beringt ist. Für ihn werden die Besitzer oder Menschen gesucht, die etwas zu ihm sagen können.

Mehr Informationen im Tierheim „Arche Noah“unter Telefon 03621/755425