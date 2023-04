Gotha: Konzert zum Jubiläum

Elena Metelskaya (Klavier) und Martin Müller-Weiffenbach (Violoncello) musizieren am 22. April wieder im Löfflerhaus.

Gotha. Kammermusik für Violoncello und Klavier erklingt am 22. April im Löfflerhaus.

Am Samstag, dem 22. April, 19.30 Uhr, findet im Kultur-Raum im Löfflerhaus ein Kammermusikabend zum 150. Geburtstag von Sergej Rachmaninoff statt. Elena Metelskaya, Klavier, und Martin Müller-Weiffenbach, Violoncello, spielen bekannte Werke Rachmaninoffs, so die Cellosonate op. 19, „Danse Orientale“, Bearbeitungen von vier Liedern und Kompositionen für Klavier-Solo wie das Moment musical op. 16, kündigen die beiden Musiker als Veranstalter an. Den Kultur-Raum Löfflerhaus gründeten sie 2017 und beleben ihn mit einer Konzertreihe, Gesprächskonzerten, Lesungen und Ausstellungen.

Der Eintritt von 18 Euro beinhaltet ein Freigetränk. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt.