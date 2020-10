Gotha: Kostenloser Coronatest für Kreuzfahrer

Die Herbstferien stehen an und Kreuzfahrten sind nach wie vor beliebt, auch in Zeiten von und mit Corona. Wer bei TUI Cruises, Hapag Lloyd oder Aida eine Schiffsreise gebucht hat, erhält vom Unternehmen ab sofort einen Voucher und kann sich damit kostenfrei in den meisten Helios Kliniken in ganz Deutschland testen lassen, so auch im Helios Klinikum Gotha.

Bevor man auf ein Schiff geht, muss man einen negativen Coronatest nachweisen. Montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr können sich deshalb Passagiere mit ihrem Schiffspass, auch Voucher genannt, am Haupteingang des Gothaer Krankenhauses melden. Beides gilt als Legitimation. Die Reisefähigkeit des Urlaubers wird von der jeweiligen Helios Klinik an den Anbieter datenschutzkonform übermittelt. Sollte das Testergebnis negativ sein, erhalten Passagiere keine Benachrichtigung. Wurde allerdings positiv auf Covid-19 getestet, dann werden die betroffenen Passagiere informiert. Bei Fragen oder individuellen Terminabsprachen können sich Passagiere unter Telefon: 03621/220324 melden. Helios Kliniken, die Coronatests durchführen, sind im Internet zu finden unter: helios-gesundheit.de/kliniken/reisen/