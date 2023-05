Gotha kürt die Preisträger eines Kunstpreises für junge Leute

Emil Mauritius Droemer aus Erfurt mit seinem Werk „Die bunte Frau in einer grauen Welt“. Dafür erhielt der Schüler den ersten Preis in der Kategorie der 12- bis 15-Jährigen.

Gotha. Die Preisträger des Eva-Maria-Dicken-Preises sind gekürt. Im Herzoglichen Museum in Gotha sind viele der besten Werke in einer Ausstellung zu sehen – und Besucher dürfen ihre Favoriten aussuchen.

Die Gewinner des Eva-Maria-Dicken-Preises stehen fest. 192 junge kreative Menschen aus Thüringen haben sich an dem Jugendkunstwettstreit beteiligt, der diesmal unter dem Motto „(Nicht) dazugehören“ stand. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr wurden dreimal so viele Einsendungen, insgesamt 117 Werke, eingeschickt.

Eine sechsköpfige Jury hat gut 50 Werke ausgewählt und in zwei Altersgruppen mehrere Auszeichnungen vergeben. Den mit 200 Euro dotierten ersten Preis in der Altersgruppe 12 bis 15 Jahre erhält der zwölfjährige Schüler Emil Mauritius Droemer aus Erfurt mit seinem Werk „Die bunte Frau in einer grauen Welt“. Bei den 16- bis 19-Jährigen überzeugte Johann Ziebarth (16) aus Erfurt mit seiner Arbeit „Gruppendynamik“. Er erhielt 300 Euro. Einen Sonderpreis erhielt der 18-jährige Moritz Gerlach aus dem Amt Wachsenburg für sein Werk „Ein Dank an unsere Vorhaben“. Dafür erhielt er 100 Euro.

Publikumspreis wird noch vergeben

Gegenwärtig werden zahlreiche der prämierten Arbeiten in einer Ausstellung im Herzoglichen Museum in Gotha gezeigt – in räumlicher wie thematischer Nähe zur Jahreshauptausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“. Zu sehen sind sie bis zum 13. August. Der mit 200 Euro dotierte Publikumspreis ist noch zu vergeben. Daher können Ausstellungsbesucher vor Ort ihre Stimme abgeben. Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt nach dem Ausstellungsende.

2022 hatten 84 Jugendliche insgesamt 41 Einzel- oder Gruppenarbeiten eingereicht, teilte Christoph Mauny, Referent für Vermittlung der Stiftung Schloss Friedenstein und Verantwortlicher für den Eva-Maria-Dicken-Preis mit.