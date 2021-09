Gotha: Kundgebung für bunte Vielfalt

Vor der Stadthalle Gotha will am Montag das Bündnis gegen rechts demonstrieren. Zeitgleich findet dort eine Wahlkampfveranstaltung der AfD statt.

Gotha. Protest vor der Stadthalle Gotha

Am kommenden Montag, 20. September, haben das „Bündnis gegen rechts. Gotha ist bunt“ in Kooperation mit dem Verein Juwel Gotha von 17 bis 21 Uhr auf dem Parkplatz vor der Stadthalle (Schützenplatz) eine Kundgebung unter dem Motto „Bunte Vielfalt statt brauner Einfalt“ angemeldet, um ein Zeichen zu setzen, dass in Gotha Rechtspopulismus keinen Platz hat. Unterstützt wird der Protest unter anderem durch die Tambach-Dietharzer Band Tanzig, teilt Albrecht Loth vom Bündnis gegen rechts mit. Anlass ist eine Wahlkampfveranstaltung der AfD, zu der Alexander Gauland erwartet wird.

