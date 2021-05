Gotha: Ladies-Tour ohne Publikum

Gotha. Die Ladies-Tour kommt auf ihrer Schlussetappe durch Gotha. Allerdings dürfen corona-bedingt im Start- und Zielbereich keine Zuschauer dabei sein.

Radfans aus Stadt und Landkreis Gotha freuen sich, dass die „Lotto Thüringen Ladies Tour“ am Dienstag wieder Fahrt aufgenommen hat. Bis zum Sonntag, 30. Mai, sind die Radlerinnen im Freistaat unterwegs. Letzte Etappe wird die Residenzstadt Gotha sein.

Doch in diesem Jahr wird es mehrere Änderungen zum Ablauf der Ladies Tour geben. Gründe dafür sind die Sanierungsarbeiten am oberen Hauptmarkt und die Corona-Pandemie, die ein Zusammentreffen von Zuschauern am Start- und Zielbereich nicht erlauben. So wird der Radfahrerinnentross durch das Westviertel der Stadt geleitet. Aus diesem Grund kommt es am 30. Mai, in der Zeit von 6 bis 17 Uhr zeitweilig zu Straßensperrungen. Voll gesperrt wird die Von-Zach-Straße zwischen Lindemannstraße und Otto-Geithner-Straße. Temporär wird es Sperrungen im Bereich Bendastraße, Humboldtstraße, Schöne Aussicht, Waltershäuser Straße, Schubertstraße, Krusewitzstraße, auf der Umfahrung Sundhausen sowie in der Eisenacher Straße, Prießnitzstraße und Eschleber Straße geben. Die erfolgen zwischen 10.45 und 14 Uhr. Aufgrund der Hygienebestimmungen können sich keine Zuschauer im Start- und Zielbereich aufhalten. Die Stadt Gotha bittet um Beachtung und Verständnis.