Gotha: Leistungen im Wert von 9,67 Millionen Euro vergeben

Aus den Plattenbauten an der Ecke Klosterplatz/Jüdenstraße in Gotha soll bis Ende 2023 eine Jugendherberge werden. Die Zentrale Vergabestelle ist derzeit mit der Ausschreibung des Projekts der Baugesellschaft Gotha befasst.

Gotha. Die Zentrale Vergabestelle der Stadt zieht Bilanz: So viele Aufträge wurden von der Fachstelle 2021 an Thüringer Unternehmen vergeben:

185 Vergabeverfahren, darunter 15 in ganz Europa und 15 bundesweit: Die Zentrale Vergabestelle der Stadtverwaltung Gotha zieht mit Blick auf das vergangene Jahr Bilanz. Insgesamt wurden von der Fachstelle im Bau-, Liefer-, Dienstleistungs- und Ingenieursleistungsbereich 155 Aufträge erteilt, deren Werte jeweils die Grenze zur selbstständigen Vergabe durch die Ämter überschritten. Die Summe der Aufträge in 2021 belief sich insgesamt auf über 9,67 Millionen Euro inklusive Nachträgen.

„113 Aufträge gingen an Thüringer Unternehmen, acht Ausschreibeverfahren wurden des Weiteren für Dritte durchgeführt und bis zur Zuschlagsreife betreut“, resümierte Andreas Mempel. Der Leiter der Zentralen Vergabestelle, die mit zwei Mitarbeiterinnen besetzt ist, ist seit der Gründung der Einrichtung vor 20 Jahren für die Aktivitäten verantwortlich.

Seit Beginn der Arbeit der Fachstelle wurden insgesamt 2355 Vergabeverfahren durchgeführt und Aufträge in einem Gesamtwert von etwa 225,5 Millionen Euro erteilt, gibt Mempel eine Übersicht. „Ein Großteil der Leistungen ist der Stadt Gotha und dem Kreis zugute gekommen“, so der Leiter der Vergabestelle. Aktuell seien die beiden Mitarbeiterinnen im Auftrag der Baugesellschaft Gotha mit der Ausschreibung der Jugendherberge befasst, die bis Ende 2023 im Plattenbau an der Ecke Klosterstraße/Jüdenstraße in Gotha entstehen soll.

Nicht nur von den Einrichtungen der Stadt, sondern auch von kleineren Kommunen im Kreisgebiet werde die Kompetenz der Fachstelle in Anspruch genommen, um teils rechtlich sehr voraussetzungsreiche Vergabeverfahren auf den Weg zu bringen. „2021 haben wir auch Aufträge für Dritte betreut. Dabei leisten diese unsere langjährigen Partner eine sehr gute Vorarbeit“, sagte Mempel und wies darauf hin, dass die Dienste seiner Stelle von Dritten nur bei genügend Kapazität und gegen Bezahlung in Anspruch genommen werden könnten.