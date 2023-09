Gotha: Letzte Generation Thema der Zukunftsschmiede

Gotha. Limus Zukunftsschmiede in Gotha setzt sich im Bürgerdialog mit Blockaden und Klimaprotesten auseinander

In deutschen Städte halten Klimaproteste der Letzten Generation an. Handelt es sich dabei um zivilen Widerstand oder gesellschaftliche Erpressung? Dieser Fragen will der Verein Limus Zukunftsschmiede in Gotha nachgehen und Antworten finden. Dazu ist für Dienstag, 26. September, von 18 bis 19.30 Uhr eine öffentliche Gesprächsrunde in den Vereinsräumen, Langensalzaer Str. 14, anberaumt. Der Austausch zu den aktuellen Protesten der jungen Menschen erfolge durch eine Dialogform jenseits von Urteil und Bewertung, kündigt Initiatorin Bärbel Benkert an. Das Gespräch wolle der zunehmenden Polarisierung entgegenwirken und wolle zu einem demokratischen Miteinander beitragen.

Anmeldung: hallo@limus‐zukunftsschmiede.de, Tel. 0176 22 83 62 07.