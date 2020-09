Gotha: Londoner im Alten Schlachthof schließt

Der Musikpub The Londoner, seit 2013 im Alten Schlachthof in Gotha ansässig, muss schließen. Bitter ist das für Geschäftsführer Maik Schulz und seine Mitarbeiter. Das Ausräumen hat bereits begonnen.

„Es ist ein bitterer Tag.“ Maik Schulz versagt beinahe die Stimme, als er am Donnerstag in einem Pressegespräch das Aus für die Musikkneipe „The Londoner“ verkündet. Offiziell schließt das Lokal im Alten Schlachthof zum 30. September, doch Gäste empfängt es bereits jetzt nicht mehr. „Wir haben inzwischen mit dem Ausräumen begonnen“, so der Chef, der am Mittwoch seine Mitarbeiter informiert hatte.