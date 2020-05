Zwischen Gotha und Ülleben blitzte es am Montag in der 70er Zone. (Symbolbild)

Gotha: Mit 114 Sachen durch die 70er-Zone

Mit 114 Sachen, also mit 44 km/h zu viel auf dem Tacho, fuhr am Montagnachmittag der Spitzenreiter durch die Geschwindigkeitskontrolle der Gothaer Polizei. In der 70er Zone auf der Landstraße 2146 zwischen Gotha und Ülleben waren die Beamten vom Nachmittag bis in die Abendstunden Verkehrssündern auf der Spur.

Auf den schnellsten unter ihnen wartet nun ein Bußgeld und Fahrverbot. Insgesamt passierten über 2200 Fahrzeuge die Kontrollstelle.

