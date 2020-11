Gotha: Musikalischer Adventskalender

Die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach darf momentan keine Konzerte geben. Das verbietet die Infektionsschutzverordnung wegen der Pandemie. „Wir möchten unser Publikum dennoch musikalisch durch den Advent begleiten. Deshalb haben wir einen philharmonischen Weihnachtskalender gestaltet“, sagt Michaela Barchevitch, die Intendantin des Orchesters. Vom 1. bis zum 24. Dezember kann jeden Tag online ein Türchen geöffnet werden, und es erklingt Musik von verschiedenen Ensembles der Philharmonie. „Das haben wir im November vorbereitet. Es gibt nur vier ältere Aufnahmen, alle anderen sind neu entstanden“, so Barchevitch.

Doch die Orchestermitglieder möchten nicht nur virtuell die Adventszeit versüßen. „Wie schon im Frühjahr haben wir gemeinsam mit den Kirchen eine Möglichkeit gefunden, Gottesdienste musikalisch zu begleiten“, erklärt die Intendantin. Vom 1. bis zum 23. Dezember laden die Katholische und die Evangelische Kirchengemeinde Gotha in Kooperation mit der Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach zu musikalischen Adventsgebeten ein. Täglich außer sonntags beginnt um 12 Uhr in der Margarethenkirche eine etwa fünfzehnminütige Zeit der Besinnung mit dem Mittagsläuten der Friedensglocken. Musikerinnen und Musiker der Thüringen-Philharmonie spielen in kleinen Besetzungen, Bibeltext und Segen stehen in der Mitte der Andacht. Zum Auftakt erklingt am Dienstag Musik für Hörner und Orgel mit Matthias Standke, Michael Horn und Jens Goldhardt.

Auch im neuen Philharmonie-Büro am Hauptmarkt versuche das Orchester, Kontakt zum Publikum zu halten. Dort könnten nicht nur Konzert-Gutscheine erworben werden, sondern dazu auch kleine Präsente, die meist aus der Region stammen und in Verbindung zur Musik stehen – wie ein Spohr-Wein.

Die Türchen können geöffnet werden unter: www.philharmonischer-weihnachtskalender.de