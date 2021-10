Gotha: mutter*körper in Bewegung

Gotha. Der Theaterverein art der stadt Gotha hat das Bewegungsstück „mutter*körper“ ins neue Programm aufgenommen.

Der Gothaer Theaterverein art der stadt hat seine Tanzperformance „mutter*körper“ wieder ins Programm aufgenommen. Am Freitag, 15. Oktober, wird das Bewegungsstück in der Spielstätte „Fundament“ im Kulturhaus gezeigt. Ab 20 Uhr bringen die beiden Performerinnen Lena Lux und Katharina Vötter das Mutter-Sein auf die Bühne.

Entstanden ist das Stück während der Corona-Pause. Die beiden Darstellerinnen zeigen tänzerisch die Auseinandersetzung mit einem harmlosen Thema, das zahlreiche Fragen aufwirft. So unter anderem wie man Mutter wird, was von ihnen erwartet wird und was sie denken und fühlen. Beim art der stadt ist man froh, dass das Tanz- und Bewegungsstück endlich öffentlich gezeigt werden kann.

Allerdings wird es Änderungen geben, denn die ursprünglich geplante Live-Musik mit dem Weimarer Frauenquartett „BbOrion“ ist nur vom Band aus zu hören. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich oder unter Tel.: (03621) 402990. Zwei weitere Aufführungen von „mutter*körper“ sind am 16. Oktober, um 20 Uhr im TAM in Eisenach und am 22. Oktober, um 20 Uhr im 3k in Mühlhausen geplant.