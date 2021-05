Gotha: Nachkommen von Bach gesucht

Gotha. Zum Internationalen Bachfest Ohrdruf-Gotha sucht die Stadt Gotha Nachkommen der Musikerfamilie Bach.

Im August dieses Jahres soll das Internationale Bachfest Ohrdruf-Gotha gefeiert werden. Deshalb fordern Stadt und Organisationskomitee Bürger auf, zu prüfen, ob sie in ihrer Familiengeschichte Spuren der Bach-Familie finden.

Familien mit Nachnamen Rausch oder Schreiber könnten mit Bach verwandt sein. In Gotha lebten im 18. Jahrhundert viele Namensträger Bach, die Mitglieder der Ohrdrufer Bach-Familie waren – also Kinder und Enkel von Johann Sebastian Bachs Bruder und Neffen.

Besonders interessant sei dabei Christina Maria Elisabeth Bach (1736-1784), die in Gotha den Hofmusiker Johann Valentin Scherlitz heiratete und deren Kinder Georg Friedrich und Francisca Henrietta in Gotha aufwuchsen. Tochter Francisca heiratete 1787 Johann Georg Schreiber und mit diesem Familiennamen leben mehr als 100 Personen in Gotha, die demnach verwandt sein könnten.

Ein anderer Stamm kommt aus Eisenach, denn Caroline Amalie Bach (1717-1785) heiratete Friedrich Heinrich Rausch. Sie verstarb in Gotha und hinterließ vier Töchter und einen Sohn. Damit können auch Familien, die den Namen Rausch in der genealogischen Forschung nachweisen können, zur Bach-Familie gehören.

Hinweise an das Büro für Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften und Kultur, Hauptmarkt 1, 99867 Gotha unter Tel. (03621) 222234 oder per E-Mail: presse@gotha.de.