Gotha. Noch bis zum 30. November werden Online-Bewerbungen für Ausbildung und Studium in der Agentur für Arbeit Gotha angenommen.

Die Agentur für Arbeit in Gotha bildet wieder Nachwuchskräfte aus. So werden ab 1. September des kommenden Jahres Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistung sowie Bachelor of Arts im Bereich des Arbeitsmarktmanagements und Beratung gesucht.