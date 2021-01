Gotha: Nähe schaffen trotz Distanz

Deutschlandweit stehen am 26. Januar die Patienten in den Krankenhäusern im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Nähe schaffen trotz Distanz“ steht dieser Aktionstag in diesem Jahr ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Erstmals beteiligt sich auch das Helios Klinikum Gotha am „Tag der Patienten“, der diesmal aufgrund der aktuellen Situation nur digital veranstaltet werden kann.

Der Aktionstag geht auf eine Initiative des Bundesverbandes Beschwerdemanager in Gesundheitseinrichtungen und dem Bundesverband für Patientenfürsprecher zurück. Seit 2016 werden deshalb bundesweit Kliniken aufgerufen, sich mit Infoständen, Vorträgen oder Mitmachaktionen daran zu beteiligen. Pandemiebedingt ist das in diesem Jahr nicht möglich. Trotz Besuchsverbot, Abstand halten und Masken tragen versucht auch das Gothaer Krankenhaus virtuell Kontakt und Dialog zwischen Patienten, Angehörigen und Bürgern zu ermöglichen. So sollen am Dienstag, 26. Januar, alle Patienten im Gothaer Klinikum einen Postkartengruß erhalten. Vor dem Eingang des Krankenhauses können in der Zeit von 14 bis 18 Uhr Angehörige, Verwandte, Freunde oder Nachbarn ein Foto von sich machen lassen und Grüße darauf schreiben. Die Postkarten werden dann zu den Patienten gebracht.

„Nähe schaffen trotz Distanz ist eine schöne Aktion, denn schon ein Lächeln auf einem Bild von seinem Partner, Angehörigen oder Freunden, schafft wiederum ein Lächeln bei dem Patienten, der aktuell in der Klinik liegt und es erhält“, sagt Haike Broska, Pflegedirektorin im Helios Klinikum. Sie selbst werde an diesem Tag mit vor die Kamera gehen, denn wer keinen virtuellen Besuch per Postkarte mit Foto bekommt, erhält diesen von ihr. Mit von der Partie sind auch der Klinikgeschäftsführer und der Ärztliche Direktor.

„Covid-19 hat uns alle und ganz besonders die Kliniken vor nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Abstandhalten ist in einer Pandemie schon aus Fürsorge geboten. Allerdings brauchen gerade kranke Menschen die Nähe und Unterstützung ihrer Angehörigen“, sagt die Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Prof. Dr. Claudia Schmidtke. So sei es innerhalb kürzester Zeit dank digitaler Möglichkeiten gelungen, Angebote zu schaffen, um den Gegensatz zwischen Nähe und Distanz zu überbrücken. Neben dem Helios Klinikum Gotha beteiligt sich im Freistaat Thüringen nur noch die SRH Kliniken Nordhausen an der bundesweiten Aktion.