Seit Montag müssen sich Autofahrer und Anwohner in Gotha auf erhebliche Einschränkungen im Straßenverkehr einstellen. Grund dafür ist, dass die Stadt an fünf zentralen Punkten gleichzeitig mit Baumaßnahmen begonnen hat.

Bereits am vergangenen Wochenende rückten Baufahrzeuge in der Bergallee an und schafften Baufreiheit für die nun begonnene Sanierung des südlichen Gehweges. Bis Freitag, 30. Oktober, soll der in die Jahre gekommene Gehweg, der nicht nur von Urlaubern, sondern täglich auch von vielen Schülern des dort ansässigen Gymnasium Ernestinum genutzt wird, umfassend instand gesetzt werden. Während der Bauarbeiten muss die Bergallee zwischen Brahmsweg und Lindenauallee für den Fahrzeugverkehr halbseitig gesperrt werden. Deshalb wurde eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Bergallee eingerichtet.

Eine Umleitung aus Richtung Bürgeraue erfolgt über Cosmarstraße, Puschkinallee zur Lindenauallee. Voll gesperrt ist dagegen die Mariengasse zwischen Justus-Perthes-Straße und Friedrich-Perthes-Straße. Bis 30. Oktober wird in diesem Bereich ein neuer Telekom-Hausanschluss gelegt.

Dagegen wurde am Montag die Eschleber Straße im Westviertel der Stadt halbseitig gesperrt. Dort wird in Höhe der Regelschule „Conrad Ekhof“ ein Wasser-Hausanschluss repariert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 6. November andauern, teilte Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) mit.

Noch länger Zeit in Anspruch nehmen werden die Bauarbeiten in der Werner-Sylten-Straße in Gotha-West. Bis 27. November bleibt der Straßenabschnitt zwischen Von-Zach-Straße und der Zufahrt zum Etagenparkplatz voll gesperrt. Hintergrund der Sperrung ist die Verlegung notwendiger Kabel und Leitungen sowie die Instandsetzung der Straßenoberfläche. Anwohner können über den Etagenparkplatz zur Von-Zach-Straße/Werner-Sylten-Straße fahren.

In der Gutenbergstraße – Höhe der Hausnummern 6 bis 10 – wird ein Baukran aufgestellt, der bis 31. Januar 2021 dort stehen bleibt und deshalb eine halbseitige Straßensperrung erfordert.