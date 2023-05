„Die Landschaft bei St. Peterburg“ und „Italienerin“ sind bis zum 2. Juli in Schloss Friedenstein zu sehen.

Gotha: Neuzugänge in der Kirchgalerie auf Schloss Friedenstein

Gotha. Ein Aquarell und eine grafische Arbeit ergänzen neuerdings die Bohnstedt-Sammlung auf Schloss Friedenstein. Zu verdanken ist das großzügigen Gothaern.

„Italienerin“ und „Landschaft bei St. Petersburg“ heißen die beiden Werke, die neuerdings in der Kirchgalerie auf Schloss Friedenstein zu sehen sind. Sie ergänzen den Bestand der Stiftung Schloss Friedenstein an Werken Ludwig Bohnstedts, der als Architekt in Gotha tätig war.

Erst 2022 hatte die Stiftung den 200. Geburtstag von Ludwig Bohnstedt mit der Ausstellung „Ludwig Bohnstedt – Der Architekt als Künstler“ gefeiert. Parallel dazu tauchten bislang unbekannte Werke des Künstlers auf. Darunter auch die Darstellung einer Landschaft bei St. Petersburg. Die Kuratorin der Ausstellung, Ulrike Eydinger, sagt: „Jubiläen bringen es mit sich, dass eine erhöhte Aufmerksamkeit auf Personen oder Ereignisse gerichtet werden, die sich somit neu ins kulturelle Gedächtnis einer Nation oder einer Region verankern.“

Gothaer Paar spendet aus Privatbesitz

Das Landschaftsaquarell von 1853 wurde vom Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein für 1325 Euro bei der Dezember-Auktion eines Düsseldorfer Auktionshauses ersteigert. Sieben Freundeskreismitglieder legten zusammen. Die grafische Arbeit „Italienerin“ von 1841/42 ist eine Schenkung eines Gothaer Ehepaars. Sie schließe im Bestand der Stiftung eine Lücke, die derart noch gar nicht offenkundig war, heißt es.

„Die großformatige aquarellierte Zeichnung verdeutlicht, dass das Œuvre von Ludwig Bohnstedt mitnichten schon vollständig bekannt ist und dass sich das Begehen von Jubiläen in kultureller und wissenschaftlicher Hinsicht lohnt“, so Eydinger.

Schloss Friedenstein öffnet täglich, außer montags, von 10 bis 17 Uhr.