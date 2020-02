Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gotha: Oberstraße mehrere Monate gesperrt

Die Verlegung von Versorgungsleitungen in der Ziegeleistraße und der Oberstraße in Gotha sorgt dafür, dass die Straße für den Verkehr gesperrt wird, teilt die Stadtverwaltung mit. Ab Montag, 24. Februar, ist in der Ziegeleigasse zwischen Weimarer Straße und Wiesengasse sowie in der Oberstraße zwischen Edelhofgasse und Ziegeleigasse keine Durchfahrt möglich. In mehreren Bauabschnitten sollen die Arbeiten bis 18. September andauern.