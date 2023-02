Gotha: Politik bei Kaffee und Kuchen

Gotha. Bei Kaffee und Kuchen will Linken-Politiker Sascha Bilay in Gotha über aktuelle Themen in der Politik sprechen.

Über aktuelle Themen aus der Politik will Landtagsabgeordneter Sascha Bilay (Die Linke) am Montag, 6. Februar, mit Gothaer Bürgern informieren. Dazu lädt der Politiker zu Kaffee und Kuchen ins Büro der Linken in der Gothaer Blumenbachstraße 5 ein. Beginn des Gesprächs ist um 15 Uhr.

„Die aktuelle Politik treibt die Menschen um, weil wir uns seit Jahren im Dauerkrisenmodus befinden. Als Abgeordneter für den Kreis Gotha ist es mir wichtig, mit den Menschen über ihre Sorgen und Nöte direkt ins Gespräch zu kommen“, erklärt Sascha Bilay. Der Parlamentarier lädt seit geraumer Zeit immer montags nach der Landtagssitzung in sein Büro ein, um über aktuelle Themen zu diskutieren und Fragen zu beantworten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.