Gotha: Rotarier spenden für Flutopfer

Gotha. Der Rotary Club Gotha unterstützt Familien im Flutgebiet Bad Neuenahr. Dort haben Moses-Mitarbeiter Hab und Gut verloren.

Das verheerende Hochwasser im Ahrtal berührte auch den Moses-Geschäftsführer Robert Luhn. Grund: In Bad Neuenahr war eine Moses-Filiale in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Untergeschoss war geflutet und im Erdgeschoss stand das Wasser knöchelhoch. Weitaus schlimmer traf es sieben Mitarbeiter der Filiale, die durch die Flut alles verloren haben.

Robert Luhn, der Mitglied im Rotary Club Gotha ist, informierte Präsident Fritz Keller, der eine Spendenaktion startete. 8000 Euro kamen zusammen, diese Summe wurde um 2000 Euro durch den befreundeten Coburger Club aufgestockt.

„Ich bin sehr dankbar für diese Unterstützung“, erklärte Robert Luhn, dem die Not sehr zu Herzen gegangen ist. „Wir können“, so Luhn, „uns nicht wirklich vorstellen, was es bedeutet, alles Hab und Gut zu verlieren und von einem Augenblick auf den nächsten komplett mittellos zu sein.“ Er hoffe, mit dieser Unterstützung das Leid der Familien etwas zu mildern. Neben finanzieller Unterstützung durch die Eigentümer will man in Bad Neuenahr auch mit Mitarbeitern aushelfen.