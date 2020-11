Gotha: Ruppelwerk stellt Bauhaus-Designerin ein

Vor 150 Jahren, im Mai 1870, wechselte das Haus Hauptmarkt 40 für die stolze Summe von 16.000 Talern den Besitzer. Der Gothaer Kaufmann David Kagelmann verkaufte es an die Gebrüder Emanuel und Abraham Ruppel aus Stadtlengsfeld.

Das Hausgrundstück bestand in jener Zeit aus dem Vierseitengebäude nebst Scheuer. Im Kaufpreis enthalten war „alles, was darin brand-, niet und nagelfest ist. Für die bauliche Beschaffenheit der verkauften Baulichkeiten sowie der Flächengehalte, wird vom Verkäufer keine Garantie geleistet.“

Dagegen garantierte David Kagelmann, dass das Kaufobjekt nur mit den gesetzlichen Steuern und zwei Hypotheken belastet sei. Eine erste Tranche in Höhe von vier Tausend Talern hatte der Verkäufer bereits vor der Anfertigung des Kaufvertrages in Bar erhalten. Die auf dem Grundstück haftende Hypothek in Höhe von acht Tausend Talern übernahmen die Ruppelbrüder.

Kaufvertrag erst mit Handschlag rechtlich wirksam

Eine weitere Hypothek in Höhe von viertausend Talern blieb zu jährlich 4,5 Prozent für fünf Jahre unkündbar stehen. Sie gehörte Auguste Dorothea Adelheid Grosch, Kaufmanns-Witwe aus der Waltershäuser Straße.

Die prachtvolle Hausmarke weist auf ihre Erbauer hin: Simon Sorge und Anna Truebenbachen. Foto: Heiko Stasjulevics

Die Übergabe des Objektes erfolgte am 1. Mai 1870. An diesem Tag gingen sämtliche Nutzungsrechte an die neuen Eigentümer über. Am 4. Mai wurde der Kaufvertrag noch einmal per Handschlag besiegelt. Somit war das Geschäft rechtlich wirksam und im Grund- und Hypothekenbuch der Stadt Gotha eingetragen.

Gebrüder betreiben Eisenwarenhandlung ein viertel Jahrhundert

Bei besagtem Kaufobjekt handelte es sich um das stolze Haus „Zur Goldenen Schelle“. Die Gebrüder Ruppel richteten darin sofort eine Eisenwarenfabrikation und Handlung ein. Fast ein viertel Jahrhundert betrieben sie dort dieses Gewerbe bevor sie ihre Metallwarenfabrik, die Ruppel-Werke, an der Reinhardsbrunner Straße errichteten. Anno 1894 erwarben sie das dortige Gelände und bauten entsprechende Gebäude für die Fabrikation von allerlei Metallwaren.

Blechzubehör wurde produziert, auch für die Autoindustrie: Benzintanks, Motorhauben, Auspufftöpfe und Radkappen, auch am Ersten Weltkrieg konnten sie kräftig mitverdienen. Die „Goldene Schelle“ wurde nur noch gelegentlich für Verkaufszwecke genutzt. Das Ruppelwerk hatte sich in den 1920/30er Jahren zeitweise mit dem Bauhaus eingelassen. Die berühmte Vertreterin des Bauhaus Marianne Brandt (1893-1983) wurde 1929 als Designerin eingestellt. Als Leiterin der „Entwurfsabteilung Metall- und Massengüter in lackiertem Stahlblech“ machte sie mit neuen Entwürfen im kunstgewerblichen Bereich auf sich aufmerksam.

Ruppelwerke werden nach dem Zweiten Weltkrieg verstaatlicht

Marianne Brandt schuf für das Ruppelwerk herausragende Designs: elegante Schreibtischgarnituren oder Uhren aus Stahlblech in noch heute völlig überzeugender, sachlich-ästhetischer Formensprache. Als ihr berühmtestes Werk gilt wohl das „Tastlicht“, eine Tischlampe mit Tastschalter.

Auch an der Fassade ist das Wahrzeichen, eine Goldene Schelle, angebracht. Foto: Heiko Stasjulevics

Das in jüdischem Besitz befindliche Unternehmen war den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge. Diskriminierungen und Verleumdungen waren die Folge. Am 9. November 1938 brannte während der so genannten „Kristallnacht“ auch die Gothaer Synagoge. Am Folgetag wurde die Familie Ruppel nach Buchenwald verschleppt und später umgebracht. Die Gothaer Metallwarenfabrik GmbH konnte nun „arisiert“ werden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Ruppelwerke verstaatlicht und firmierten seither unter VEB Gothaer Metallwarenfabrik. Von den beiden Zweigwerken, an der Cosmarstraße und am Viadukt konnte nur letzteres als „Pero“ (vormals Haas- Automatikus) die Wende überstehen. Hauptwerk und Zweigwerk an der Cosmarstraße wurden platt gemacht. Auf dem Gelände der Cosmarstraße, ursprünglich Kallmeyer & Harjes, entstand ein großer Wohnkomplex. Das Areal des Stammbetriebes wurde zu einem Wohngebiet, welches von der Reinhardsbrunner Straße bis zum Leinakanal an der Lainastraße reicht.

Gothaer Waidhändler errichtet „Haus zur goldenen Schelle“ um 1600

Das Kulturdenkmal „Haus zur goldenen Schelle“ wurde um 1600 von dem reichen Gothaer Waidhändler Simon Sorge und seiner Frau Anna Truebenbachen errichtet. Später entstand daraus ein Gasthof mit Ausspanne, dort gab es Pferdeställe, in denen die Pferde versorgt wurden und sich erholen konnten. Auch für die Geschirrhalter und Reiter gab es Unterkünfte. Selbst Goethe soll mit seiner Frau Christiane in der „Schelle“ übernachtet haben und dabei auch dem Schriftsteller und Kriegsrat H.A.O. Reichard, der seinerzeit ebenfalls dort wohnte, begegnet sein.

Das prachtvolle Rokoko-Portal der Goldenen Schelle stammt aus dem 18. Jahrhundert. Foto: Heiko Stasjulevics

Das Haus wartete in den 1920er Jahren mit elf Betten in sechs Zimmern auf. Die Arnoldische Bierbrauerei hatte es inzwischen erworben, um darin wieder eine Gaststätte einzurichten. Zu Beginn der 1950er Jahre war Gastwirt Karl Anschütz der Pächter der „Speisewirtschaft“. Das Lokal hatte zu DDR-Zeiten nicht den besten Ruf. Es war zum „Selbstbedienungs-Restaurant“ der HO umgebaut worden.

Nach der Wende zog für einige Jahre eine „Seemannskneipe“ ein. Nachdem der Inhaber aufgab und weitere Versuche der gastronomischen Belebung scheiterten, hat die Stadt Gotha das geschichtsträchtige Gebäude einer neuen, städtischen Nutzung zugeführt: die „Gotha-Information“ und der Laden „Gotha adelt“ zogen ein.