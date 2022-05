Gotha: Schauspiel und Fotografieren in den Ferien lernen

Der Krügerverein organisiert in den Sommerferien ein Kulturlabor für Jugendliche in Gotha.

Gotha. Der Krügerverein aus Neudietendorf initiiert ein Ferienprogramm in Gotha. Jugendliche zwischen 10 und 13 Jahren können kostenfrei mitmachen.

Die Chance, kostenfrei an einem kreativen Ferienprogramm teilzunehmen, haben Kinder zwischen 10 und 13 Jahren im Sommer in Gotha. Der Krügerverein weist auf freie Plätze im Kulturlabor hin, das in diesem Jahr unter dem Motto „Wer bin ich“ steht. In der ersten Ferienwoche vom 18. bis 20. Juli beschäftigen sich die Teilnehmenden mit Fotografie und Theater.

Das Programm findet montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr im Löfflerhaus in Gotha statt. Zwei Profis begleiten die Jugendlichen bei den Workshops: Nora Klein ist freie Fotografin für überregionale Medien. Sie lädt ein, mit der eigenen Digitalkamera fotografisch kreativ zu werden und die Fotografie als persönliches Ausdrucksmittel zu entdecken. Christof Düro ist Schauspieler und freier Dozent. Im Workshop Theater nähert er sich mit den Mitteln der Improvisation dem Thema „Wer bin ich?“. Am Freitag, 22. Juli, 14 Uhr, ist eine Abschlusspräsentation im Löfflerhaus geplant.

Aufgrund der Förderung über die Bundesinitiative „Kultur macht stark – Bündnisse für Bildung“ kostet die Teilnahme Familien nichts. Das Kulturlabor ist ein Angebot des Vereins Prof. Herman A. Krüger aus Neudietendorf.

Anmeldung bei Christin Merten, Tel.: 036202/719746 oder cmerten@kruegerverein.de