Gotha: Schlaglöcher auf Straßen werden beseitigt

Am einstigen ZOB an Gothas Mühlgrabenweg finden ab 23. August Reparaturarbeiten statt.

Gotha. In vier Gothaer Straßen sollen Reparaturarbeiten an Schlaglöchern vorgenommen werden. Die Arbeiten beginnen ab 23. August.

Jede Menge Schlaglöcher sollen im Zeitraum vom 23. August bis 30. September in der Stadt Gotha in verschiedenen Straßenabschnitten beseitigt werden. Betroffen sind davon der Mühlgrabenweg, die Friedhofstraße, der Berggartenweg und die Ernst-Thälmann-Straße.

Während der Reparaturarbeiten kann es in den genannten Straßen zu Verkehrseinschränkungen kommen. So wird im Mühlgrabenweg der Gehweg am Busbahnhof in zwei Bauabschnitten voll gesperrt. Die Fußgänger werden jeweils auf die andere Straßenseite geführt. In der Friedhofstraße kommt es im Zusammenhang mit den Arbeiten zu Einschränkungen im ruhendem Verkehr.

Im Berggartenweg sowie in der Ernst-Thälmann-Straße kommt es zu kurzzeitigen halbseitigen Sperrungen/Wanderbaustellen, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Beide Straßen sollen aber weiterhin befahrbar bleiben. Verkehrsteilnehmer werden um Aufmerksamkeit gebeten.