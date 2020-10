Ab Montag wird das gesellschaftliche Leben in Deutschland heruntergefahren. Kontakte müssen noch mehr beschränkt, viele Einrichtungen geschlossen werden. So sollen die stark steigenden Corona-Infektionszahlen gebremst werden, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden.

„Im Moment wissen wir noch nicht, was im Einzelnen alles betroffen sein wird“, sagt Adrian Weber, Pressesprecher des Landratsamtes. Voraussichtlich erst am Sonntag will der Landtag entscheiden, ob und wie die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Mittwoch in Thüringen umgesetzt werden. Danach kann der Freistaat eine Verordnung erlassen, die wiederum Handlungsgrundlage für die Landkreise und die kreisfreien Städte ist.

„Wir hatten bereits eine eigene Allgemeinverfügung vorbereitet für den Fall, dass die Corona-Neuinfektionen in unserem Landkreis über den ersten kritischen Wert von 35 pro 100.000 Einwohner steigen. Das ist bisher ausgeblieben. Wir warten jetzt die neuen Vorgaben des Landes ab“, so Weber. Es stehe zum Beispiel noch nicht fest, ob Sitzungen kommunaler Gremien wie von Ausschüssen, Stadt- und Gemeinderäten oder Kreistag weiter möglich bleiben.

Verboten werden sollen laut der Entscheidung vom Mittwoch zum Beispiel alle Veranstaltungen. Theater, Konzerthäuser, Kinos und Freizeitparks müssten schließen. „Bei uns würde das Stadthalle und Kulturhaus sowie das Kunst-Forum mit der derzeitigen Ausstellung von Professor Schunk, aber auch die Tourist-Information, Stadtführungen und Führungen durch die Kasematten betreffen“, zählt Maja Neumann, Pressesprecherin der Kultourstadt Gotha GmbH, auf. Dem neuerlichen Lockdown im November würden Sinfoniekonzerte, die Seniorenakademie, die Filmpremiere über die jüngste Abora-Schilfboot-Expedition, die Serenade und der Mädels-Flohmarkt zum Opfer fallen. Unklar sei noch, ob der Gothaer Tierpark ebenfalls schließen muss. „Wenn er zu den Freizeitparks zählt, dann schon. Aber wir müssen den genauen Wortlaut der Verordnung abwarten“, schränkt Maja Neumann ein.

Anlässe für touristische Reisen sollen unterbunden werden

Die Stiftung Schloss Friedenstein Gotha weiß auch noch nicht, wie hart der Lockdown ihre Museen treffen wird. „Wir bereiten uns auf beide Möglichkeiten vor – die Schließung oder die weitere Öffnung, das wird die Thüringer Landesverordnung zeigen“, sagt Pressesprecher Marco Karthe. Wobei er nachvollziehen könne, dass mit der Schließung von Museen Anlässe für touristische Reisen unterbunden werden sollen. „Andererseits arbeiten wir nach Hygienekonzepten und mit einem Mehraufwand an Personal, um auch unter Pandemie-Bedingungen Besucher empfangen zu können.“ Er wünsche sich eine dauerhafte Lösung statt des Wechsels zwischen Öffnung und Schließung.

Anette Engel-Adlung ist Geschäftsführerin der Badbetreibung Gotha GmbH. Die Nachricht des neuen Lockdowns erreichte sie im Urlaub. „Es tut weh, wenn wir unser Stadt-Bad jetzt wieder schließen müssen“, sagt sie. „Denn wir hatten gehofft, dass uns das erspart bleibt. Schließlich haben wir uns mit beschränkten Gästezahlen und einem umfassenden Hygienekonzept auf die besonderen Bedingungen eingestellt. Unser Bad war wieder für alle Nutzergruppen offen.“ Dazu gehören auch Vereine und die Schüler, die Schwimmunterricht haben. „Unsere Kurse laufen ebenfalls gut“, so Engel-Adlung. „Aber jetzt müssen wir das Buchungsportal abstellen.“

Tourist-Information Friedrichroda soll geöffnet bleiben

Das Gesundheits-, Sport- und Familienbad Tabbs wird bereits ab Sonntag, den 1. November schließen. „Da wir ja erneut Kurzarbeit für einen Großteil unserer Mitarbeiter in die Wege leiten müssen, ist das mit Monatsbeginn einfacher“, sagt Dominique Sagner, die Prokuristin. Immerhin dürften Physio- und Ergotherapie weiter stattfinden sowie hoffentlich auch der Rehasport. „Laut Gesundheitsamt wird nach derzeitigem Kenntnisstand zudem der Schwimmunterricht für die Schüler fortgesetzt“, so Sagner.

In Friedrichroda geht Antje Hammermeister, die Leiterin des Kuramtes, davon aus, dass die Marienglashöhle und das Heimatmuseum dicht machen müssen. „Die Tourist-Information wollen wir geöffnet lassen, auch wenn die Hotels keine Urlauber mehr empfangen dürfen, denn wir rechnen mit Tagestouristen, die zum Wandern und Radfahren kommen.“ Schon beim ersten Lockdown im Frühjahr sei die Nachfrage nach Wander- und Radkarten stark gestiegen. „Man versteht ja, dass die Politik bei diesen Infektionszahlen handeln muss, aber es bleibt ein zweischneidiges Schwert“, sagt sie.

Olaf Seibicke, Inhaber des Hotels „Der Lindenhof“ in Gotha, hat nicht mit so harten Entscheidungen gerechnet. „Denn eigentlich hat unser Ministerpräsident Bodo Ramelow bisher besonnen reagiert. Die nun verfügten Schließungen werden für die Hotel- und Dienstleistungsbranche eine Katastrophe“, sagt er. „Viele werden nicht wieder aufmachen.“ Seibicke ärgert nicht, dass Maßnahmen ergriffen werden, sondern wie sie kommuniziert werden. „Angst zu schüren, halte ich für unverantwortlich.“