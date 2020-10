Gotha: Schlossrundgang mit gesprächiger Kammerzofe

Stefanie Kretschmann schlüpft in die Rollen von Wilhelmine Regine Catterfeld.

Die Lieblingszofe des skurrilen Herzogs August führt am Donnerstag, 29. Oktober, 19 Uhr, durch Schloss Friedenstein. In petto hat sie Anekdoten über den Hof.

In die Rolle von Wilhelmine Regine Catterfeld schlüpft Stefanie Kretschmann. Sie versetzt die Teilnehmer der Führung in das Jahr 1807, als Herzog August von Sachsen-Gotha-Altenburg nach Dresden reiste, um Napoleon Bonaparte nach Gotha einzuladen. Bis der Herzog zurückkehrt, hat die aufgeregte Kammerzofe, liebevoll Minchen genannt, einiges im Schloss zu tun. Doch noch weitere Gäste kündigen sich an.

Teilnehmer zahlen zehn Euro Eintritt, ermäßigt vier Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Anmeldung wird erbeten unter Telefon: 03621/82340.