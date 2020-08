Klaus Rennert hat für seinen Hintergarten am Friedensplatz passend zur Gartenstadtsiedlung einen „Schmalen Rainer“ gebastelt, der mit einer Lanze bewaffnet das Coronavirus im Käfig besiegen wird.

Gotha. Klaus Rennert aus Gotha hat eine symbolträchtige Figur für seinen Hintergarten am Friedensplatz gebastelt.

Gotha: „Schmaler Rainer“ wird Corona besiegen

Der am Geschwister-Scholl-Platz lebende Klaus Rennert hat mindestens zwei große Leidenschaften. Er ist ein begeisterter Bewohner der Gartenstadtsiedlung Am Schmalen Rain und engagiert sich seit vielen Jahren in deren Förderverein. Bislang verging kein Sommerfest oder Adventsmarkt ohne den inzwischen 73-Jährigen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.