Gotha: Schulen und Kitas bereiten Öffnung vor

Kreis Gotha. Die Inzidenz ist seit fünf Tagen stabil unter 165. Damit ist der Weg frei für Lockerungen ab 1. Juni.

Im Landkreis laufen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung der Schulen und Kindergärten. Am Freitag lag die Inzidenz den fünften Tag in Folge unter dem Richtwert 165, sodass am Dienstag, 1. Juni, geöffnet werden könnte. Für die Schulen bedeutet das zunächst den Wechselunterricht mit Corona-Tests und Maskenpflicht.

Die Regelungen der Bundesregierung sehen eigentlich zwei Tage vor, um Öffnungen vorzubereiten. Da diese jedoch auf das Wochenende fallen, werde auf Wunsch der Schulen der Dienstag als Öffnungstermin anvisiert, erklärt Adrian Weber, Sprecher des Landratsamtes. Darauf hätte man sich auch mit dem Thüringer Bildungsministerium verständigt, das in diesem Fall die Entscheidungshoheit hat. Genauso verfahre der Landkreis Sonneberg, der mit seinen Fallzahlen am selben Punkt steht.

Am Freitag werden 20 Neuinfektionen vermeldet. Somit haben sich in einer Woche pro 100.000 Einwohner rund 114 Personen nachweislich mit Corona angesteckt. Die Zahl der aktiven Infektionen sinkt auf 273. Im Krankenhaus werden 33 Infizierte behandelt, 13 von ihnen auf der Intensivstation. Auch ein weiterer Todesfall ist hinzugekommen und lässt die Gesamtzahl auf 246 steigen. Weitere 51 Personen haben die Infektion offiziell überstanden.