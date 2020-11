Gotha: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag in Gotha schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 45-Jährige mit seinem Motorrad gegen 14.30 Uhr in der Hersdorfstraße vom Kreisverkehr in Richtung Gartenstraße.

Pkw-Fahrer übersieht Motorrad

Ein 23 Jahre alter Audi-Fahrer, der aus der Grundstücksausfahrt nach links in die Hersdorfstraße einbog, übersah den Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der 45-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt 6.500 Euro.

